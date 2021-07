Regionale Wirtschaft : Elf neue Arbeitsplätze im Gewerbepark am Nürburgring

Tummelplatz Nordschleife: Vom Gewerbepark gibt es eine direkte Zufahrt dorthin, viele namhafte Firmen testen in der Eifel. Foto: Artur Gruber Foto: TV/Artur Gruber

Nürburgring/Kelberg/Daun Stoßdämpfer- und Fahrwerksspezialist Bilstein installiert in neuem Gebäude einen Prüfstand. Am Wirtschaftszentrum in unmittelbarer Nähe zur Rennstrecke ist auch ein Ort aus der Verbandsgemeinde Kelberg beteiligt.

Rennen wird es auf absehbare Zeit keine geben am Nürburgring, ist er doch wichtiges Basislager für die Katastrophenhilfe nach dem verheerenden Hochwasser, das besonders den Kreis Ahrweiler so stark getroffen hat.

Aber auch in besseren Zeiten ist der Ring mehr als nur eine Rennstrecke, sondern hat auch große Bedeutung für die regionale Wirtschaft. Was besonders für den Gewerbepark gilt, einst ins Leben gerufen als Anziehungspunkt für Firmen, die – wie könnte es angesichts der Lage anders sein – etwas mit „Auto-Motor-Sport“ zu tun haben. Hinter dem Wirtschaftsareal stehen die drei Verbandsgemeinden (VG) Kelberg, Adenau und Vordereifel aus drei Kreisen: Vulkaneifel, Ahrweiler und Mayen-Koblenz. Grund und Boden liegen auf Flächen von Drees (VG Kelberg), Herresbach (VG Vordereifel) und Meuspath (VG Adenau).

Info Mit sechs Millionen Euro fing alles an Am Gewerbepark am Nürburgring halten die Gemeinden Drees, Herresbach und Meuspath je einen Anteil von 30 Prozent. Den Startschuss für das Areal gab 1996 die rheinland-pfälzische Landesregierung mit einer Finanzspritze von sechs Millionen Euro. Auch die Grundstücke wurden für die bessere Vermarktungsmöglichkeiten subventioniert: Die Firmen erwarben die Flächen deutlich günstiger als anderswo. Am Anfang lief die Vermarktung recht zäh, aber dann war das Ziel erreicht: alle Flächen wurden verkauft.

Die drei Gemeinden bilden gemeinsam den Zweckverband „Gewerbepark am Nürburgring“ und hatten in der 1990er Jahre natürlich darauf gebaut, dass ein Gewerbegebiet, direkt an der berühmten Rennstrecke gelegen, auch die eine oder andere bekannte Marke in die Eifel würde locken können. Eine Hoffnung, die sich erfüllt hat, auch wenn es zwischenzeitlich durchaus zäh war mit der Vermarktung der Flächen. Mittlerweile haben sich gut 30 Unternehmen der Automobilbranche im Gewerbepark angesiedelt, darunter viele klangvolle Namen wie Marktführer wie Jaguar, Aston Martin oder Daimler. Hinzukommen weitere Unternehmen wie international aktive Rennteams.

Der erste Spatenstich war 1998, rund 400 Arbeitsplätze sind mittlerweile geschaffen worden. Nun hat sich eine weitere Firma im Gewerbepark niedergelassen. Das Unternehmen Bilstein aus dem nordrhein-westfälischen Ennepetal, zum Thyssenkrupp-Konzern gehörend, baut dort ein Kompetenzzentrum. Voraussichtlich im April des kommenden Jahres will es seinen Betrieb aufnehmen können. Bereits im vergangenen Winter haben die Erdarbeiten für den Neubau begonnen, wegen der Corona-Lage wurde der symbolische Spatenstich auf Anfang Juli verlegt.

Vermieter des neu entstehenden Gebäudes ist Black Falcon, ein Rennstall, der schon seit Jahren sein Hauptquartier in unmittelbarer Nähe zur legendären Nordschleife und für die eigens eine direkte Zufahrt vom Gewerbepark aus angelegt wurde. Auf der testen praktisch alle namhaften Automobilhersteller und Tuning-Unternehmen. Finanzierungspartner ist die Kreissparkasse Vulkaneifel. Der Stoßdämpfer- und Fahrwerksspezialist Bilstein wird in dem neuen Gebäude einen Prüfstand installieren, mit dem sogar Rennstrecken simuliert werden können.