Archäologen rücken nochmals an Baustart für Lebenshilfe-Projekt wohl erst 2024

Extra

Auf dem Areal hinter dem ehemaligen Kreisheimatmuseum soll ein zweieinhalbgeschossiger Neubau entstehen. Dort soll Wohnraum für behinderte Menschen mit geringen sowie auch stärkeren Einschränkungen, Gruppenräume und Platz für die Rentnerbetreuung geschaffen werden. Dieser Komplex soll über einen Gang mit der historischen Bausubstanz verbunden werden, die zudem unter denkmalschutzauflagen auf Vordermann gebracht werden soll.

Alfred Haas, Aufsichtsratsvorsitzender der Lebenshilfe Daun, sagt: „Wir wollen eine Rentnerbetreuung für etwa 24 Behinderte schaffen.“ Die Menschen sollen dort montags bis freitags von 8.30 bis 16 Uhr unter Anleitung ihren Tag gestalten: mit Arbeit, Spielen, Gesprächen, Betreuung, Mahlzeiten.

Weshalb das so wichtig ist: „Wenn die Arbeit, beispielsweise in den Westeifel-Werkstätten, wegfällt, bricht für viele auch der Alltag zusammen. Das wollen wir mit diesem Angebot verhindern. Wir wollen so wieder Struktur in ihren Alltag bringen. Denn viele der Klienten, für die das neue Angebot infrage kommt, wohnen noch bei den Eltern oder Geschwistern.“ Haas führt weiter aus: „Wir planen mit zwei Gruppen und zu je zwölf Menschen. Der Bedarf ist da, Tendenz steigend.“

Darüber hinaus soll es 22 Wohnheimplätze für Menschen mit besonderem Betreuungsbedarf geben sowie acht Appartements für Menschen in der ambulanten Betreuung, die nur eine geringe Unterstützung benötigen. Haas sagt: „Je nach ermitteltem Bedarf erhalten diese Menschen unterstützende oder begleitende Leistungen, die sie für ihre Alltagsbewältigung und die gewünschte Entwicklungsvorstellung benötigen.“ Jeder beziehe sein eigenes Zimmer mit eigener Dusche/Toilette, zudem gebe es einen Gemeinschaftsraum. Zudem sind einige Plätze für die Kurzzeitpflege vorgesehen. Rund 20 Beschäftigte sollen sich um die Klienten kümmern. ⇥(mh)