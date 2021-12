Statistik : 41 Neuinfektionen im Kreis Vulkaneifel, Inzidenz bei 266,2

Daun/Gerolstein Das Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel hat am Dienstag, 7. Dezember, um 14 Uhr insgesamt 41 bestätigte Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 gemeldet. Die Anzahl der bisher positiv auf das Corona­virus getesteten Menschen mit Wohnsitz im Landkreis Vulkaneifel erhöht sich somit auf 3084.

Aktuell sind 329 Menschen mit Wohnsitz im Landkreis Vulkaneifel akut an Covid-19 erkrankt. Acht der positiv auf Covid-19 getesteten Personen bedürfen aktuell einer stationären Behandlung. Insgesamt gab es im Landkreis Vulkaneifel in den vergangenen sieben Tagen 161 bestätigte Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Fälle der vergangenen sieben Tage/ 100 000 Einwohner) im Landkreis Vulkaneifel beträgt 266,2 (Vortag: 262,8). Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 3,55 (Vortag 3,38) pro 100 000 Einwohner.

Impfbusse: Mittwoch, 8. Dezember, Forum im Flecken in Schönecken; Freitag, 10. Dezember, Katastrophenschutzzentrum in Bitburg; 10. Dezember, Landskroner Festhalle in Bad Neuenahr-Ahrweiler; Samstag, 11. Dezember, Moselbad in Cochem. Die Busse sind jeweils von 9 bis 17 Uhr vor Ort.