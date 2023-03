Hohe Nachfrage nach Bauland Wird es überhaupt noch was mit neuen Bauplätzen am Schwimmbad?

In der jüngsten Sitzung des Gerolsteiner Stadtrats Ende Januar hatte CDU-Fraktionssprecher Winfried Wülferath noch bezüglich des geplanten Neubaugebiets Sengheck gemahnt: „Die Stadt hat nur noch bis Ende Februar Zeit, das Gebiet zu roden, ansonsten verlieren wir ein weiteres Jahr. Das darf nicht passieren.“ Doch dazu wird es definitiv kommen. Denn noch immer stehen Bäume, Hecken und Sträucher auf dem Areal, wo die Stadt 15 neue Bauplätze schaffen will. So einfach sei das mit der Rodung nicht, erklärt Stadtbürgermeister Uwe Scheider (SPD) auf TV-Anfrage: „Das Gebiet gilt als Wald, da kann ich nicht einfach Forstmitarbeiter mit einem Rodungsauftrag reinschicken.“ Nun muss aber wieder die am 1. März gestartete und bis Ende September andauernde Vegetationsphase abgewartet werden, da in dieser Zeit dort nicht nur alles grünt, blüht und wächst, sondern sich auch Tiere in dem Areal einnisten. Für den Stadtbürgermeister ist die neuerliche Verzögerung aber „nicht dramatisch, da auch noch das Lärm- und das Entwässerungsgutachten erstellt werden muss“. Für Schneider beides „heikle Themen“: Auf das Thema Entwässerung wird seit der Jahrhundertflut ein besonderes Augenmerk gerichtet, dem Thema Lärm kommt für dieses Bauvorhaben ebenfalls besondere Bedeutung zu. Denn in unmittelbarerer Nachbarschaft des Areals liegen gleich mehrere „Lärmquellen“: das Freibad, die Grund- und Realschule plus, der Wohnmobilstellplatz, die Tennisplätze sowie der Sportplatz. Kommt bei dem Gutachten nun heraus, dass die Geräuschentwicklung durch diese Einrichtungen zu hoch sei, könnte das das Aus für das Baugebiet bedeuten. Denn die Stadt will sich im Nachhinein nicht dauerhaften Rechtsstreitigkeiten von Hausbesitzern wegen „unzumutbarer Lärmbelastung“ ausgesetzt sehen. Und eine Einschränkung des Betriebs der bestehenden Einrichtungen ist ebenfalls nicht im Sinne der Stadt – und zudem auch kaum umsetzbar. Schneider sagt daher mit Blick auf das Gutachten: „Wir haben da etwas Sorgen.“ Auf die Frage, weshalb die Gutachten nicht schon längst in Auftrag gegeben worden seien und somit bereits vorlägen, gibt es keine Antwort.