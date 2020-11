Pandemie : Weiterer Todesfall im Vulkaneifelkreis und drei bestätigte Neuinfektionen

Daun Im Landkreis Vulkaneifel ist ein 64-jähriger vorerkrankter Bewohner des Alten- und Pflegeheims Haus Helena in Mehren im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Das teilte die Kreisverwaltung mit. Zudem wurden drei neue bestätigte Infektionen gemeldet.

Die Anzahl der bisher positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen mit Wohnsitz im Landkreis Vulkaneifel erhöht sich somit auf insgesamt 611 Personen. Aus der häuslichen Quarantäne konnten als genesen bislang insgesamt 404 Personen entlassen werden. Aktuell sind 196 Personen mit Wohnsitz im Landkreis Vulkaneifel akut an COVID-19 erkrankt. Davon befinden sich derzeit 14 Personen in stationärer Behandlung. Seit Beginn der Pandemie gab es bisher 11 Todesfälle. Insgesamt gab es im Landkreis Vulkaneifel in den letzten 7 Tagen 51 bestätigte Neuinfektionen. Der 7-Tage-Inzidenz (Fälle der letzten 7 Tage/ 100.000 Einwohner) im Landkreis Vulkaneifel liegt somit aktuell bei 84,15.