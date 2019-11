Schule : Wellness an der Fachoberschule

Daun (red) Die Fachoberschule Daun hat ihr Profil erweitert. Jetzt können sich Interessenten auch auf Wellness und Prävention spezialisieren. Diese neue Richtung, aber auch das Angebot der Schule insgesamt ist Thema eines Informationsabends am Donnerstag, 28. November, um 19 Uhr.

Am Standort Daun gibt es zukünftig in der Fachrichtung Gesundheit und Soziales eine Erweiterung um den Bereich Prävention und Wellness. So können die Schüler dieser Fachrichtung ihre Praktika künftig auch in sporttherapeutischen Einrichtungen, Bäderbetrieben, Wellnesseinrichtungen, Geburtshäusern oder Gesundheitsämtern absolvieren.

Die Fachoberschule (FOS) ist ein mit der Realschule plus organisatorisch verbundener zweijähriger Bildungsgang des beruflichen Schulwesens. Sie wird an über 32 Standorten in Rheinland-Pfalz angeboten. An der FOS werden Unterricht und berufliche Praxis miteinander verknüpft: In der elften Klasse wird an jeweils drei Tagen der Woche ein Betriebspraktikum in der gewählten Fachrichtung absolviert. An den anderen beiden Tagen und im gesamten zwölften Schuljahr besuchen die Jugendlichen den Unterricht in der Schule.