Emanzipation : Weltfrauentag 2021: Frühstückstreff im Internet

Daun/Gerolstein/Kelberg Der internationale Weltfrauentag ist auch in diesem Jahr wieder am 8. März, doch wegen der Corona-Pandemie werden sich die Frauen an dem Montag nicht wie üblich an einem gemeinsamen Tisch begegnen können.

Ausfallen soll das Treffen aber nicht. Die Feier wird kurzerhand einfach „ins Netz“ verlegt.

Jede kann am eigenen „Frühstückstisch“ von zu Hause aus dabei sein – allerdings wird das Treffen zwei Tage früher beginnen als sonst. Die Frauen treffen sich nämlich schon am Samstag, 6. März, von 10 bis 12 Uhr, um miteinander zu sprechen, zu lachen und auch zu diskutieren. Mit dabei sind Astrid Schmitt (MdL und Vizepräsidentin des Landtags), Julia Gieseking (ab 1. April neue Landrätin der Vulkaneifel) sowie die neue Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Vulkaneifel, Doris Sicken. Gelegenheit also, neue Frauen kennenzulernen und Frauen zu begegnen.