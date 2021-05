Gerolstein : Mit der Gedenkfeier ein Zeichen setzen

Gerolstein Vor 76 Jahren endete der Zweite Weltkrieg: In Gerolstein wird wieder an die vielen Opfer erinnert.

(now) Eine der Tafeln an der Gerolsteiner Gedenkstätte für die Widerstandskämpferin Marcelle Dorr, die an den Folgen der Zwangsarbeit in Gerolstein verstarb, zählt auch die vielen anderen Menschen auf, die den Nazi-Terror nicht überlebt haben, wie Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter.