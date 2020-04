Gerolstein : Weniger Trauungen wegen Corona

Denise Gube und Karsten Meeth haben sich auf dem Standesamt in Gerolstein das Ja-Wort gegeben. Foto: TV/Mario Hübner

Gerolstein Auch wenn sich dieser Tage erneut ein Paar das Ja-Wort in Gerolstein gegeben hat, beeinrächtigt Corona deutlich die Arbeit auf den Standesämtern. Nachdem die Verwaltung der Verbandsgemeinde Gerolstein am 20 März allen angemeldeten Paaren signalisiert habe, dass Trauungen nicht so laufen könnten wie gewohnt – vor allem nicht mit so vielen Freunden und Verwandten – hätten einige sofort Konsequezen gezogen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Laut Verwaltung sind/waren von Anfang April bis Ende Mai ursprünglich 26 Trauungen geplant. Vier Paare haben bereits komplett abgesagt, vier weitere die Zeremonie auf einen späteren Termin im Lauf des Jahres verlegt. Und die Verwaltung hat sechs Trauungen von den Außenstellen auf die Rathäuser Gerolstein oder Hillesheim verlegt.