Situation an den Maaren entspannt sich : Weniger Wildbaden im Naturschutzgebiet

Wildes Lagern am Maarufer des Naturschutzgebietes am Schalkenmehrener Maar ist untersagt. Dennoch haben in den vergangenen Jahren immer wieder Menschen das Verbot missachtet. Foto: TV/Bernd Schlimpen

Daun/Gillenfeld/Schalkenmehren Die Maare der Vulkaneifel liegen in einem Naturschutzgebiet. Baden ist nur in den dortigen Schwimmbädern erlaubt. In den vergangenen Jahren war das aber vielen Menschen egal.

Das Gute gleich vorneweg: Während sich im vergangenen Jahr noch unzählige Menschen wenig um den Naturschutz rund um die Maare der Vulkaneifel scherten, hat sich in diesem Jahr die Situation wesentlich gebessert. Die Gewässer vulkanischen Ursprungs sind immer wieder ein beliebtes Ausflugsziel. Tausende Menschen kühlen sich gerade in heißen Sommern in deren klarem Wasser ab. Schwimmen ist dort aber nur in den Badeanstalten erlaubt.

In Naturschutzgebieten rund um die Maare jedoch darf nicht gezeltet, gelagert oder gebadet werden. Die Hinweise der Behörden verhallten vor allem 2020 ungehört. Was an einem Kontrolltag im August vergangenen Jahres dazu führte, dass mehr als 30 Bußgeldverfahren eingeleitet wurden.

INFO Die Unesco Global Geoparks Seit November 2015 gibt es eine neue Kategorie von Unesco-Stätten: die Unesco Global Geoparks. Neben dem Welterbe und den Biosphärenreservaten sind die Geoparks die weitere Kategorie von Stätten, die derzeit durch die Unesco ausgezeichnet wird. Derzeit gibt es 69 Unesco-Geoparks in 44 Ländern (Stand: April 2021), darunter sechs deutsche Unesco-Geoparks: Bergstraße-Odenwald (3780 Quadratkilometer, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen); Harz–Braunschweiger Land–Ostfalen (9650 Quadratkilometer, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Schwäbische Alb (6200 Quadratkilometer, Baden-Württemberg); Terra.vita (1560 Quadratkilometer, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen); Vulkaneifel (1250 Quadratkilometer, Rheinland-Pfalz); Muskauer Faltenbogen/Łuk Mużakowa (580 Quadratkilometer, Brandenburg, Sachsen, Woiwodschaft Lubuskie in Polen); Thüringen Inselsberg – Drei Gleichen (725 Quadratkilometer, Thüringen). Quelle: Deutsche Unesco-Kommission

Angesichts der Situation hatten sich auch die Ortsbürgermeister der an den Maaren gelegenen Orte an die Öffentlichkeit gewandt und die Behörden um Unterstützung bei der Bekämpfung des Wildbadens und -lagerns gebeten. Denn hier in Natuschutzgebieten hat die Natur Vorrang vor dem Vergnügen. Noch dazu liegt die Region im Natur- und Geopark Vulkaneifel und zählt seit 2015 zum Unesco Weltkulturerbe. „Vielen ist nicht bewusst, dass auch unter Wasser die Flora und Fauna geschützt werden muss“, sagt Peter Hartogh, Ortsbürgermeister von Schalkenmehren.

Die Gemeinde hat nun Vorkehrungen getroffen. „Die Untere Naturschutzbehörde hat einen Zaun bezahlt. Und die Vogelschutzgruppe Darscheid hat ihn an den wichtigsten Stellen, die immer wieder verbotener Weise zum Einstieg ins Wasser genutzt wurden, errichtet“, sagt Hartogh.

Viele Menschen fänden den Zaun gut, „und auch die Einsicht der Besucher hat sich gebessert“, bestätigt der Ortsbürgermeister. „Der Zaun ist allerdings nicht primär wegen der Wildbader angebracht worden“, sagt Dr. Hendrik Albrecht von der Unteren Naturschutzbehörde. Er solle vornehmlich „die frisch angebrachten Schilfwalzen am Wasser schützen und verhindern, dass diese zerstört werden“.

Sobald das Röhricht sich richtig entwickelt und eine dichte Umrandung gebildet hat, so dass dadurch der Zugang zum Wasser verhindert wird, könne der Zaun weg, sagt Albrecht. Über das Ordnungsamt seien in diesem Sommer sporadische Kontrollen an den Maaren gemacht worden, sagt er. Zwar seien Belehrungen und Verwarnungen ausgesprochen worden, „aber ansonsten gab es keine großen negativen Vorkommnisse“. Die Lage sei in diesem Jahr „bei weitem nicht so hochgekocht wie im Vorjahr“.