Der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert machte Wahlkampf-Station in Daun und Bitburg. Angesichts der aufgeregten Diskussion um sein Interview zur Überwindung des Kapitalismus war er auch in der Eifel ein viel gefragter Mann. Von Angelika Koch

Seit rund einer Woche ist Kevin Kühnert in aller Munde: Mit Äußerungen zur Vergemeinschaftung von Großkonzernen und zur Beschränkung von Immobilieneigentum brachte der Jungsozialist manche Gemüter in Wallung. Vielleicht befeuerte der Medienhype die Publikumsresonanz im Dauner Movies, in dem sich rund 100 Zuhörer drängten: keine Selbstverständlichkeit für einen Europawahlkampftermin und erst recht nicht für die von Umfragen wenig verwöhnten Sozialdemokraten.

Doch aufgeregte Vorwürfe, dass Kühnert der SPD schade oder gar DDR-Verhältnisse wolle? Fehlanzeige, im Gegenteil: Die Zuhörer – laut Bekundung in der Diskussionsrunde nicht nur Genossen – erwiesen sich fast durchweg als Befürworter seines Umdenkens von Gesellschaft. Und einem bekennenden SPD-Mitglied entfuhr der Seufzer: „Dir kann man gut zuhören. Es fehlen doch sonst Leute, die einen mitreißen können!“

Viele Publikumsfragen drehten sich um das Bild der Politik in der Öffentlichkeit: Warum sind so wenig Frauen in der Kommunalpolitik? Wie kann es sein, dass von 60 Berufsschülern eines Jahrgangs nur zwei wählen gehen wollen? Wie geht Gleichwertigkeit von Stadt und Land? Ist Politik wirklich so korrumpiert, wie es oft den Anschein hat? Auch selbstkritische Fragen von Genossen nach der Mitverantwortung an Entscheidungen der GroKo, die der eigenen Wählerschaft kaum vermittelbar sind, wurden laut.

Wer angesichts der teils empörten öffentlichen Diskussion um Kühnerts Thesen einen lauten und ungestümen Polit-Rebellen erwartet hatte, wurde enttäuscht: Der Juso-Vorsitzende entpuppte sich als sachlich argumentierender und gelassener Politiker. Dabei zog er keine seiner Aussagen zurück: „Der Anfang unserer Debatten muss sein: Was brauchen wir für unser Dasein, für unser Zusammenleben? Der Ausgangspunkt kann nicht sein: Was kostet es? Die Fragen der Finanzierung sollten nicht der erste, sondern der zweite Schritt sein.“

Es gehe um eine Wertegemeinschaft, die Solidarität und nicht den Profiten Vorrang gebe. „Der Kapitalismus ist in den letzten Jahrzehnten in zu viele Bereiche vorgedrungen, die so nicht vernünftig geregelt werden können: zum Beispiel Gesundheit und Pflege, Wohnen und öffentlicher Personenverkehr. Es ist überhaupt nicht weltfremd, ihn in diesen Bereichen wieder einzudämmen.“ Politik müsse sich um Gerechtigkeit und das „große Ganze“ kümmern. Anders könne auch die Jugend nicht motiviert werden, sich für Europa zu begeistern. „Es gibt einen großen Graben zwischen der Idee und der Realität von Europa. Der muss sich schließen, die ‚soziale Erzählung‘ muss hinzugefügt werden.“

Für die Vulkaneifeler von Belang war, dass sich Kühnert – befragt nach dem Aus von 40 Prozent der deutschen Geburtsstationen in den letzten Jahren – für eine Verankerung der Geburtshilfen als Teil der medizinischen Grundversorgung aussprach.

Und zu den Kommunalwahlen: „Wir müssen – schon in den Schulen – vermitteln, dass fundierte Informationen und Berichterstattung ihren Preis haben. Insbesondere die lokalen Medien sind wichtig, von ihnen hängt auch das Funktionieren der Demokratie vor Ort ab. Sie für unwichtig zu halten, ist arrogant.“

FOTO: TV / Lambrecht, Jana