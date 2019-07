Service : Wenn Pakete auf die Reise gehen

Daun Postkunden, die nicht zu Hause angetroffen wurden und eine Benachrichtigung zur Abholung eines Paketes oder Päckchens bekamen, müssen in Daun seit einiger Zeit eine andere Anlaufstelle als die vertraute Postfiliale ansteuern.

Eigentlich sind es von Daun in das brandenburgische Dorf Gräben im Hohen Fläming nur rund 600 Kilometer. Eine Distanz, die ein Geburtstagspäckchen für die 94-jährige Mutter einer in der Vulkaneifel lebenden Frau normalerweise innerhalb von zwei bis maximal drei Werktagen mühelos bewältigt. An einem Donnerstag in Daun in der Postfiliale in der Lindenstraße aufgegeben, Samstag oder spätestens Montag vor Ort im Gräbener Alten- und Pflegeheim – so war es gedacht. Doch das Paket brauchte am Ende rund einen Monat und legte in dieser Zeit eine Strecke von mindestens 3000 Kilometern zurück, fast so weit wie zu Fuß von Daun nach Antalya.