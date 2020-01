Gewerbe : Werbegemeinschaft trifft sich

Hillesheim (red) Der Stammtisch der Werbegemeinschaft Hillesheim trifft ab sofort in allen ungeraden Monaten am zweiten Dienstag des Monats um 19.30 Uhr im Fellini in Hillesheim stattfinden.Der nächste Stammtlsch findet am Dienstag, 14. Januar, statt.

