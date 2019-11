Umwelt : Werben für die Zeugen  vulkanischer Tätigkeit

Daun Der Naturpark und Unesco Global Geopark hat jüngst eine Broschüre zu den blubbernden Quellen in der Vulkaneifel veröffentlicht.

Mineralwasser- und Kohlensäurequellen sind Zeugen der vulkanischen Tätigkeit in der Vulkaneifel. Sie brubbeln und sprudeln seit Jahrtausenden in der Vulkaneifel. Gashaltiges Wasser quillt aus Spalten und Klüften der Erdkruste ans Tageslicht und zeugt von der vulkanischen Tätigkeit im Untergrund.

An vielen Stellen treten diese Mineralwasser- und Kohlendioxidquellen frei aus oder sind durch Bohrungen erschlossen und gefasst worden. Es sind überwiegend Hydrogenkarbonatquellen, sogenannte Säuerlinge, die mehr als 1 Gramm CO 2 pro Kilogramm Wasser gelöst haben. Dass diese Mineralwässer außerordentlich reichhaltig wertvolle Mineralien enthalten, verdanken sie den unterschiedlichen Gesteinen im Untergrund.

Seit Jahrhunderten nutzten die Menschen in der Region das wohlschmeckende Sprudelwasser zum Trinken und Backen. Schon die Römer rühmten die Wasserqualität der Vulkaneifel-Quellen und bauten sogar Wasserleitungen für das Eifelwasser bis nach Köln. Wanderer und Eifelaner füllen bis in die Gegenwart ihre Flaschen mit dem kühlenden Nass.

Darum hat der Naturpark und UNESCO Global Geopark Vulkaneifel jüngst die Broschüre: „Dreese – Mineralwasser- und Kohlesäurequellen der Vulkaneifel“ herausgebracht. In ihr stellt er die bedeutendsten 27 gefassten Dreese in der Vulkaneifel mit Fotos sowie einer Beschreibung vor. Auch die Anbindung an Wander- und Radwege, lohnenswerte Besuche in der näheren Umgebung und detaillierte Anfahrtsbeschreibungen zu den einzelnen Dreesen enthält die Broschüre.