Ausstellung : Galerie May präsentiert Werke der „Malerin der Vulkaneifel“

Marita May widmet Bildern der verstorbenen Malerin Ilse Schneider eine Dauerausstellung in ihrer Galerie in Pützborn. Foto: Bettscheider Brigitte

Daun-Pützborn Beim Sichten und Sortieren soll es nicht bleiben: Marita May widmet in ihrer Galerie in Pützborn dem künstlerischen Nachlass der Dauner Malerin Ilse Schneider (1910 bis 2009) eine Dauerausstellung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Brigitte Bettscheider

An einer großen Wand in dem vor über einem Vierteljahrhundert zur Galerie umgewandelten Schulsaal hat Marita May mehr als zwei Dutzend Bilder von Ilse Schneider zusammengestellt.

„Es sind meines Erachtens nach die am meisten herausragenden aus mehreren Hundert Blättern“, sagt die Galeristin, die auch eine Bilderrahmenwerkstatt führt. So stellt Marita May in der Ilse-Schneider-Ausstellung ihr Können zweifach unter Beweis. Bringt sie doch mit ihrem feinen Sinn für Kunst die ausgewählte Malerei in all ihren Formaten und Techniken durch passende Rahmen einmal mehr zur Geltung.

Eine Nichte von Ilse Schneider („meine lebenslang unentwegt malende Tante“) hatte Marita May im vorigen Jahr um Sichtung und Beurteilung eines ganzen Bergs an losen Blättern aus dem Nachlass gebeten (der Trierische Volksfreund berichtete).

Während des wochenlangen Sortierens sprang der Funke über. Begeistert von der Begabung und der Vielfältigkeit des Schaffens der Tochter eines Dauner Buchdruckers und Zeitungsverlegers sagte Marita May seinerzeit im TV-Gespräch: „Ich konnte einfach nicht mehr aufhören und spürte, wie mir die Bilder Energie, Freude und Ruhe gleichzeitig bescherten.“ Heute ergänzt sie: „Ich habe eine innige Beziehung in menschlicher und künstlerischer Hinsicht zu Ilse Schneider aufgebaut.“ Die Frau sei ein Freigeist gewesen, davon ist die Galeristin überzeugt. Auch angespornt durch das Interesse und die Wertschätzung von Kunstkennern und Laien gleichermaßen, habe sie sich entschieden, Ilse Schneider eine Dauerausstellung zu widmen. Sie deutet auf ein Stillleben und sagt: „Das könnte von Picasso sein!“ Sie zeigt auf ein Bild mit Sonnenblumen und schwärmt: „Das könnte Nolde gemalt haben!“ Marita May bietet einen Teil der gerahmten Bilder aus der Ausstellung ebenso zum Verkauf an wie die mit Passepartouts versehenen in den Grafikständern. Es sind kleine Tuschezeichnungen darunter sowie Aquarelle, Ölbilder und Zeichnungen mit Kohlestift. Und Dutzende Variationen vom Weinfelder Maar. Auch Porträts.

Abgerundet wird die Ausstellung mit einer kleinen Fotoserie, die 1998 entstand und die Malerin inmitten ihrer Werke zeigt.