Kommunale Wirtschaftsbetriebe : Nach 45 Jahren ist die Zeit des Abschieds gekommen

Gerolstein Klaus Eilert, bisheriger Leiter der Verbandsgemeindewerke Gerolstein, verlässt den öffentlichen Dienst und geht in den Ruhestand.

(red) Der langjährige Werkleiter Klaus Eilert wurde kürzlich von Bürgermeister Hans Peter Böffgen nach 45 Jahren im öffentlichen Dienst verabschiedet. Klaus Eilert kann auf ein langes Berufsleben zurückblicken, das mit seiner Ausbildung zum Industriekaufmann am 1. August 1970 – also vor fast genau 50 Jahren – begann.

Zur Kommunalverwaltung wechselte er am 1. März 1975 und war seit 1990 Werkleiter des Eigenbetriebes der Verbandsgemeindewerke Hillesheim. Nach seinem berufsbegleitenden Studium an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Rheinland-Pfalz wurde ihm im Jahr 1991 das Wirtschafts-Diplom verliehen.

Ein weiterer bedeutender Schwerpunkt in Klaus Eilerts Berufsleben war der Zweckverband Wasserversorgung Eifel. Als Werkleiter übernahm er 2004 die Geschäfte des Verbandes. Ein wesentliches Projekt unter seiner kaufmännischen und technischen Betriebsführung war der Bau der Trinkwasseraufbereitungsanlage in Nohn, welche 2006 mit einem Investitionsvolumen von 2,3 Millionen Euro in Betrieb genommen wurde. Seine langjährige Tätigkeit als Prokurist des Gründerzentrums HIGIS/IGP in Wiesbaum wird er auch im „(Un-)Ruhestand“, wie er es selbst nennt, weiter ausüben.