Jahrzehntelanges Engagement Nebenjob: Ehrenamt - Kelberger erhält Bundesverdienstkreuz am Bande

Tatsächlich habe auch Thomas Linnertz, Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier, bei der Verleihung des „Verdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland“ (so heißt die Auszeichnung in vollem Wortlaut) wissen wollen, wie er das geschafft habe, erzählt Werner Rätz. Denn in sagenhaften 14 Bereichen hat der heute 76-Jährige sich in den vergangenen fünf Jahrzehnten ehrenamtlich engagiert. Allein beim Einsatz für die Lebenshilfe komme er auf eine Stundenzahl, die mehr als zehn Jahre eines Berufslebens umfasse, rechnet Rätz vor.