Beruf : Westeifel-Werke ehren betreute Mitarbeiter

Für 40 Jahre im Unternehmen wurden am Standort Gerolstein ausgezeichnet: Markus Wiesen, Alice Juchems, Walter Hens und Horst Bormes, für 45 Jahre Justus Rittel. 25 Jahre im Betrieb sind hier Elena Weisenburger, Gisela Wuttgen, Ralf Graff, Eric Van der Heyde, Dirk Kaub, Bianca Leuwer und Wolfgang Weber. Foto: Westeifel-Werke

Gerolstein/Wißmannsdorf/Weinsheim (red) Am Standort Gerolstein sowie in den Werkstätten in Weinsheim und in Wißmannsdorf-Hermesdorf wurden Mitarbeiter geehrt, die die Westeifel-Werke seit langem betreuen. Bereits vor einiger Zeit wurden auch verdiente Mitarbeiter im Euvea-Hotel in Neuerburg geehrt.

Sie erhielten bei verschiedenen Feierstunden eine Urkunde, begleitet von Anekdoten von Geschäftsführer Ferdinand Niesen.

Einige sind schon seit den Anfangszeiten der Westeifel-Werke mit dabei. So wurden in Hermesdorf Manfred Peters, Karl-Heinz Götz und Christel Brandenburg für 45 Jahre Unternehmenszugehörigkeit ausgezeichnet. Ebenfalls 45 Jahre ist Justus Rittel in Gerolstein tätig.

Die betreuten Mitarbeiter, die für 40 Jahre geehrt wurden, sind am Standort Gerolstein Markus Wiesen, Alice Juchems, Walter Hens und Horst Bormes. In Hermesdorf erhielten Gabriele Wagner, Hiltrud Banz, Harald Link, Hans-Peter Valentin, Richard Weimann, Helmut Dahm, Oswald Roth und Karl-Heinz Peters eine Auszeichnung. Am Standort in Weinsheim freuten sich Alfons Schöwer und Willi Hatz über ihre Ehrung.

Ehrungen für 40 und 25 Jahre im Betrieb in Wißmannsdorf-Hermesdorf. Foto: Westeifel-Werke

Ehrungen in Weinsheim. Foto: Westeifel-Werke

Geehrt wurden für 35 Jahre: Erika Faust, Michael Scharding (Standort Hermesdorf); Udo Lehnertz (Standort Weinsheim).

30 Jahre: Hiltrud Fischels, Herbert Husinger, Margreth Strauch, Marietta Wilwerding, Karin Colling, Günther Dimmer, Bruno Hermes, Ralf Schäfer, Anni Feldges, Rudi Weber, Regina Minden (Standort Hermesdorf); Ralf Sasgen, Ludwig Weber, Martin Knaf (Standort Weinsheim); Andrea Gersinske, Thilo Teusch (euvea Hotel).