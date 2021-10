Freizeit : Tauschen und Schmökern am Bücherschrank in Gerolstein

Tauschen und Schmökern am Bücherschrank in Gerolstein

Gerolstein (red) Seit 2011 stellt der Versorger Westenergie offene Bücherschränke an zentralen Plätzen in Städten und Gemeinden auf.

Eine solche Tauschbörse für ausgelesene Bücher gibt es nun an der Raderstraße in Gerolstein, kurz vor Beginn der Fußgängerzone. Die Minibibliothek ist rund um die Uhr geöffnet und besteht aus wetterfestem Cortenstahl. Die Türen schließen selbsttätig, so dass der Inhalt immer vor Regen geschützt ist. Das untere Fach ist für Kinderbücher gedacht, damit die Kleinen diese gut erreichen können.