Energie : Alle Infos: Westnetz verlegt Glasfaserkabel in Gerolstein

Alle Infos: Westnetz verlegt Glasfaserkabel in Gerolstein

Gerolstein (red) Die Westnetz GmbH verlegt im Auftrag der West­energie Breitband GmbH in Teilbereichen von Gerolstein Glasfaserkabel für den Zugang zum schnellen Internet.

Die Baumaßnahme betrifft in Gerolstein Teilbereiche folgender Straßen: Aloys-Schneider-Straße, Bahnhofstraße, Bergstraße, Burgstraße, Burgring, Eichenweg, Frankensteinstraße, Gymnasialstraße, Hauptstraße, Heiligensteinstraße, In den Weiden, Kasselburger Weg, Karlshöhe, Kronenburger Straße,

Ab der 28. Kalenderwoche werden die Tiefbauarbeiten im Burg­ring aufgenommen. Die Arbeiten erfolgen auf einer Trassenlänge von insgesamt 4400 Metern. Westnetz wird 20 Glasfaserverteilerschränke errichten und somit über 800 Wohneinheiten an das Glasfasernetz anbinden können. Sobald die Leerrohre in den Straßen verlegt sind, wird mit dem Einblasen der Glasfaserkabel begonnen. Danach schließt Westnetz die einzelnen Haushalte ans schnelle Internet an. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich bis zum 1. Quartal 2022 andauern. Westnetz führt die Arbeiten im Auftrag der Westenergie Breitband GmbH durch und bittet um Verständnis für Beeinträchtigungen während der Bauphase.