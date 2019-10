Forschung : Wettbewerb zu Forschungen aus dem Vulkaneifelkreis

Daun Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel (WFG) und die Kreissparkasse Vulkaneifel loben gemeinsam die fünfte Runde des „FunkenSprühers“ aus. Mit dem Wettbewerb sollen schulische und studentische Abschlussarbeiten sowie Einreichungen aus dem Handwerk belohnt werden.

Die Teilnehmer müssen sich mit dem Landkreis Vulkaneifel beschäftigen oder ihre Ergebnisse müssen einem Unternehmen oder einer Institution aus der Region zu Gute kommen. Eingereicht werden können Facharbeiten, besondere Lernleistungen, Semester-, Bachelor-, Master- und Examensarbeiten, Dissertationen sowie Ideen aus dem Handwerk, bei denen der Funke in die Vulkaneifel überspringt. Die Einreichungsfrist endet am 31. Mai 2020. Bei den schulischen und studentischen Einreichungen darf die Arbeit am Tag der Einreichung nicht älter als zwölf Monate sein.