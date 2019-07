Forstwirtschaft : Wettlauf gegen den Borkenkäfer: Holz retten, so lange es noch geht

Info

Wärme und Trockenheit begünstigen die Verbreitung des Borkenkäfers. Im vergangenen Jahr wurden in Rheinland-Pfalz mehr als vier Mal so viele Bäume wie im Vorjahr aufgrund von Käferbefall gefällt: 600 000 Festmeter, also rund 670.000 Bäume. Bis Juni kamen landesweit noch einmal über 450 000 Festmeter dazu – und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Der Wald leidet jedoch nicht nur unter dem Borkenkäferbefall. Die Dürre verbunden mit den Extremtemperaturen macht allen Baumarten zu schaffen. So breiten sich beispielsweise Misteln an Kiefern immer weiter aus, Ahornbäume werden zunehmend vom Rußrindenpilz befallen und je nach Art attackiert der Prachtkäfer Eichen, Buchen oder Kiefern. Doch es braucht noch nicht einmal ein Insekt oder einen Pilz: Nur wegen Wassermangels sterben selbst alte Bäume ab. Forstleute sprechen inzwischen vom klimakranken Wald. Sie versuchen ihn zu retten, indem sie auf Mischwälder setzen.