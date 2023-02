Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel : Bleibt die Wirtschaft der Region Vulkaneifel stabil in der Krise?

Angelika Gerhartz, Judith Klassmann-Laux und Christina Kirst (v.l.) sind Ansprechpartnerinnen für Unternehmen in der Vulkaneifel. Foto: WFG Vulkaneifel

Daun Der Rückblick der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Vulkaneifel auf 2022 fällt trotz des Ukrainekrieges positiv aus. Die Struktur aus kleinen und mittelständischen Betrieben mit breitem Branchenmix bewährt sich.

Von Angelika Koch

Zwei Jahre Pandemie, ein Jahr Krieg – die Wirtschaft leidet unter den Belastungen und Fachleute rechnen mit einer mehr oder weniger schweren Rezession in ganz Europa. Da lassen sich die Ergebnisse, die Judith Klassmann-Laux als WFG-Geschäftsführerin in einer Bilanzpressekonferenz vorstellte und mit einem kurzen Ausblick auf das aktuelle Jahr verband, überraschend positiv aufnehmen. Allein schon das Gründungsgeschehen ist mit 64 Erstberatungen für künftige Neu-Unternehmer wachsend: „Die Geschäftsideen kommen aus allen Branchen und sind gut durchdacht“, erläutert Angelika Gerhartz, bei der WFG Ansprechpartnerin für Existenzgründungen. „Besonders gut ist, dass auch wieder im Handwerk neu gegründet wird, beispielsweise im Baubereich.“ Manche wechseln von Nebenerwerb in den Haupterwerb, doch nie geht es um eine Notlösung aus Arbeitslosigkeit heraus.

Geschäftsführerin der WFG spricht über Höhen und Tiefen in der Wirtschaft der Vulkaneifel

Die Beratungsangebote und Veranstaltungsformate der WFG liefen im vergangenen Jahr zuverlässig weiter und werden es auch in diesem Jahr tun. NeuUnternehmer Vulkaneifel, WFG ImPuls und Early Birds, FunkenSprüher, Eifel Starter und andere Services wie das Mentorennetzwerk dienen dem fachlichen Austausch, helfen bei den wichtigsten Fragen im Unternehmensleben und lotsen zu Fördermitteln. Dabei bekommt die WFG ihrerseits einen Überblick über das, was der heimischen Wirtschaft Sorgen bereitet und was sie andererseits als Pfunde in die Waagschale werfen kann.

Bedrückend war die Ergocast-Insolvenz – allerdings die einzige nennenswerte Insolvenz im Landkreis. Auch meldeten zahlreiche Unternehmen Probleme aufgrund der stark gestiegenen Energiekosten und der notorische Fachkräftemangel machte sich weiterhin bemerkbar. „Insgesamt jedoch behauptet sich die kleinteilige mittelständische Struktur der Vulkaneifel gut und der Branchenmix sorgt für vergleichsweise gute Stabilität“, betont Judith Klassmann-Laux die Stärke der Region.

Viele Menschen ziehen aufgrund günstiger Lebensbedingungen in die Vulkaneifel zurück

Neu ist, dass die Vulkaneifel als GRW-Förderregion anerkannt ist. GRW steht für „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ und nutzt EU-Mittel, um das Investitionsgeschehen anzukurbeln. Das dürfte im Landkreis auf Interesse stoßen, denn: „Der Wille der Unternehmen, Geld in die Hand zu nehmen und zu erweitern, war im vergangenen Jahr ungebrochen.“ Auch das kann als gutes Signal für die Zukunft verstanden werden. Darüber hinaus sei bei Existenzgründungen und aus dem Feedback von Firmen zu beobachten, dass insbesondere Menschen, die in der Eifel aufwuchsen und ihre Karriere in Ballungsräumen begannen, zunehmend motiviert sind, in die Heimat zurückzukehren. Die günstigen Lebensbedingungen in Kombination mit guten Internetanbindungen machen es möglich. „Hier hat die Pandemie als Motivator und Beschleuniger gewirkt.“

INFO Hintergrund: Spezielle Angebote für den Einzelhandel Ein speziell für den Einzelhandel eingerichtetes Beratungsprogramm der WFG hat eine Projektverlängerung der LEADER-Förderung bis Herbst 2023 bekommen. Für einen geringen Eigenanteil erhalten interessierte Einzelhandelsfirmen individuelle, bedarfsgerechte Beratung zu den Themen Digitalisierung, Zielgruppenansprache oder Neukundenakquise. Regelmäßige Infos zu den WFG-Beratungsangeboten gibt es im monatlichen Newsletter, der kostenfrei unter www.wfg-vulkaneifel.de abonniert werden kann.