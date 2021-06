Vulkaneifelkreis : SOS-Box: Eine Dose, die Leben rettet

Vulkaneifelkreis Damit im Notfall wichtige Informationen schnell zur Hand sind, stellen die Fachkräfte im Projekt Gemeindeschwester plus mit Unterstützung des Lions Clubs Vulkaneifel und des Bürgerdiensts Lepper Notfall- beziehungsweise SOS-Dosen kostenlos zur Verfügung.

Die Informationen in der Notfalldose sind auch eine große Hilfe für Angehörige, Freunde und Bekannte. Auch sie sind in einer Notfallsituation unter Stress und reagieren mitunter ganz unterschiedlich. Eine SOS-Dose kann ein Hausnotruf-System nicht ersetzen, aber sie kann es ergänzen. Ein zweiter Aufkleber wird an der Innenseite der Haustüre angebracht. So weiß der Ersthelfer sofort, wo die wichtigen Informationen zu finden sind.