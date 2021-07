Geschichte : Warum Hillesheims Geschichte nicht nochmal aufleben lassen?

Vor 20 Jahren hat Hillesheim eine der schönsten Feiern seiner langen Geschichte erlebt – und dabei über mehrere Tage Geschichte erlebbar gemacht: mit Hexen, Henkern, Gauklern, Spielleuten und Amtmännern – und allerlei sonstigem Volk. Das war während der historischen Festwoche im August 2001. Foto: TV/Piecha-Knieps, Foto Rosenkranz, Felicitas Schulz

Das war während der historischen Festwoche im August 2001.

Eine Woche lang zogen Damen und Herren in historischen Gewändern durch die Stadt, brachten Darsteller und Darstellerinnen (wie beim Bühnenstück „Der Hexenprozess“) die oftmals sehr rüden bis menschenverachtenden Sitten, Gebräuche und Gesetze der damaligen Zeit den Besuchern näher, zeigten Korbflechter, Schmiede und Ritter ihr Können, ließen Kräuterfrauen, Bauern und Bader an ihrem Wissen über Natur und Mensch teilhaben. Es wurde in Text, Bild und Zwiegespräch erinnert an die Geschichte des Augustiner-Klosters, das Mitte des 13. Jahrhundert erbaut wurde und ab 1759 das Eifel-Gymnasium beherbergte. Auch die damals 450-jährige Stadtgeschichte war Gegenstand vieler Festtagsaktivitäten. Und besonders das zweitägige Bürgerfest, das das Leben im Mittelalter zeigte, lockte viele Besucher aus nah und fern an. Es wurde wie damals gegessen, getrunken, gesungen, getanzt.

Ideengeber, Vater und Cheforganisator dieser historischen Festwoche war der inzwischen verstorbene Hermann Meyer, Pfarrer und Regionalhistoriker aus Hillesheim. Er erfüllte sich (und vielen Hillesheimern) einen Traum. Damals sagte er dem TV: „ Auslöser für die Festwoche waren die Theaterstücke an der Stadtmauer. da dachte ich mir: Man könnte doch auch die eigene geschichte – den Hexenprozess, der dort stattfand oder den Kampf um Hillesheim – darstellen.“

Gesagt, Dutzende bis Hunderte Mitstreiter und Mitstreiterinnen gewonnen, Kostümer geschneidert oder in der gesamten Republik geliehene, geprobt, geprobt, geprobt, andertthalb Jahre vorbereitet: Und fertig war die einmalige Historische Festwoche Hillesheim – an der sich gefühlt jeder Einwohner Hillesheims irgendwie beteiligte: als Darstellerin, Aufbauhelfer, Schneiderin, Besucher...

Und das Fest wurde ein Bombenerfolg: Es entstand in der Stadt ein großes zusammengehörigkeitsgefühl, mehr als 1000 Besucher erlebten alleine die beiden großen Aufführungen an der Stadtmauer (“Der Hexenprozess“ und „Der tapfere Schmied“) und auch finanziell gab es keinen Verlust.

Wie wäre es also, nochmals so ein Fest aufleben zu lassen? Das fragten wir daher auch Manfred Schmitz, seit rund 30 Jahren Chef der Tourist-Info Hillesheim. Er sagte: „Das war schon eine tolle Sache , die lange nachgehallt hat. Ich habe sehr viele schöne Erinnerungen daran – zum Beispiel die Theaterstücke vor der Stadtmauer oder das zweitägige Mittelalterfest, für das eigens hütten und ganze Häuser nachgebaut worden waren. und die vielen Menschen in ihren prächtigen, zum Größtenteil selbstgenähten Kleidern. Herrlich.“

Historische Festwoche in Hillesheim. Foto: Hübner