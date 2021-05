Kostenpflichtiger Inhalt: Rettungsdienste : Retten, bergen, löschen in der Pandemie

Um ihre Einsatzfähigkeit auch in der Coronakrise zu gewährleisten, trainiert die Feuerwehr nur in kleinen Gruppen. Foto: Fritz-Peter Linden

Daun/Gerolsten Die für den reibungslosen Ablauf von Einsätzen so wichtigen Übungen haben in den vergangenen 14 Monaten so gut wie nicht stattgefunden. Wie haben sich die Rettungskräfte im Kreis Vulkaneifel fit gehalten?