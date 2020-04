Offen darüber sprechen : Wie es sich anfühlt als Corona-Patient im Schwerpunktkrankenhaus Gerolstein

Vorbildliche Arbeit im Corona-Schwerpunktkrankenhaus Gerolstein attestiert Hans-Joachim Hoffmann, der dort Patient war. Foto: TV/Vladi Nowakowski

Gerolstein/Niederstadtfeld Hans-Joachim Hoffmann war als Covid-19-Patient im Corona-Schwerpunktkrankenhaus in Gerolstein. Im Gespräch mit dem TV erzählt er, wie er dort behandelt wurde. Und er hat eine große Bitte.



Dieses Frühjahr wird Hans-Joachim Hoffmann wohl lange in Erinnerung bleiben. In der zweiten Märzhälfte machten schwere Grippesymptome einen Krankenhausaufenthalt der Ehefrau des pensionierten Polizeibeamten erforderlich. Dann verschlechterte sich auch der gesundheitliche Zustand des 69-Jährigen radikal. Am 30. März wurde Hoffmann mit Lungenentzündung und in sehr schlechtem Allgemeinzustand aus der Hausarztpraxis in Daun mit Verdacht auf Covid-19 in das Schwerpunktkrankenhaus für Corona-Patienten in Gerolstein (der TV berichtete) eingewiesen.

„Warum ich über diesen Krankenhausaufenthalt öffentlich sprechen möchte, hat mit meinen Erfahrungen in den acht darauffolgenden Tagen zu tun“, erklärt Hoffmann. „Es geht keineswegs um meine Person“, betont er. Aber die Arbeit und das Engagement aller auf der Corona-Station Tätigen seien so vorbildlich und großartig, dass er dies anhand der eigenen Erfahrungen kundtun möchte. Die nötige Muße dazu verleihe ihm zudem der Umstand, dass er sich noch bis zum 21. April in häuslicher Quarantäne befinde.

Von der Aufnahme bis zur Entlassung seien ihm alle Fragen ausführlich und verständlich beantwortet worden und ihm alle Messwerte und Befunde umgehend mitgeteilt und erläutert worden. „Es herrschte absolute Transparenz“, bringt es Hoffmann auf den Punkt.

Dabei seien die Bedingungen für die Ärzte und Pflegekräfte extrem. „Über ihrer üblichen Krankenhauskleidung tragen alle Beteiligten auf der Station besondere Schutzkleidung sowie Schutzbrillen beziehungsweise Gesichtsmasken, Kopfhauben und Handschuhe“, erinnert sich Hoffmann. Vor Betreten eines Patientenzimmers legen sie einen weiteren dünnen Schutzanzug und ein zweites Paar Handschuhe an. Die eigentliche Arbeit der Pflegekräfte - etwa Temperatur- und Blutdruckmessungen und Wechsel von Infusionen - erfolgt erst nach einer weiteren Handdesinfektion. Alles, was im Patientenzimmer verwendet wird, gilt als kontaminiert und muss als Sondermüll entsorgt werden, auch der äußere Schutzanzug und das zweite Paar Handschuhe. Dieses Procedere vollzieht sich bei jedem Betreten.

Der Covid-19-Verdacht des Niederstadtfelders bestätigte sich am 1. April. Es erfolgte der sofortige Umzug in eine andere Abteilung der Corona-Station. Dass er sich nun ein Zimmer mit einem etwa gleichaltrigen Betroffenen aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm teilte, sei ein Glücksfall gewesen – „endlich wieder Kommunikation!“, sagt Hoffmann. Sobald eine dritte Person das Zimmer betrat, legten die beiden Patienten einen Mundschutz an.

„Nur Freundlichkeit während des gesamten Aufenthalts“, lautet Hoffmanns Bilanz. Und zählt den Morgengruß der „voll vermummten Schwester“ ebenso auf wie das ausführliche Gespräch während der Visite, die äußerst wohltuende Rückenmassage der sehnsüchtig erwarteten Physiotherapeutin („unser Engel“) und nicht zuletzt das Eis zum Abschied („nachdem mein Bettnachbar und ich am Vorabend bei einer Schwester von Eisgenuss geschwärmt hatten“).

Corona-Schwerpunktkrankenhaus Gerolstein. Foto: TV/Vladi Nowakowski