Naturschutz : Das Moor im Mosbrucher Maar trocknet aus: Kann ein kleiner Staudamm helfen?

Das Moor im Mosbrucher Maar trocknet aus. Kann eine Art Staudamm dagegen helfen? Und was für Folgen hätte das?

Mosbruch Das Mosbrucher Moor trocknet aus, ein einzigartiges Biotop verschwindet. Gemeinde und Umweltschützer wollen den Lebensraum seltener Tier- und Pflanzenarten bewahren und erwägen den Bau eines niedrigen Staudamms. Ausgerechnet der Gewässerschutz könnte dem Vorhaben im Wege stehen.

Einen Damm hat es hier schon einmal gegeben. Der so entstandene Weiher habe zur Fischzucht gedient, erzählt Josef Wagner vom Naturschutzbund (Nabu) Daun. „Damit die feinen Herrschaften in den Klöstern während der Fastenzeit nicht allzu darben mussten“. Unter französischer Besetzung gehörte Mosbruch ab 1798 zum Kantonat Ulmen, Kircheneigentum wurde damals verstaatlicht, der Weiher zur Landgewinnung abgelassen. Die Reste des Bauwerks sind heute noch vorhanden – der Üßbach, der in der Mitte des Maars entspringt, fließt hindurch.

Im Laufe der Zeit wurde im Kessel des erloschenen Vulkans bis in die 1950er Jahre hinein Torf gestochen, die freigewordenen Flächen dienten der Landwirtschaft und auf der zum Maar gelegenen Seite des historischen Erdwalls sind längst Häuser entstanden. „Nur ein neuer Damm an anderer Stelle könnte helfen, das Wasser im Moor zu halten“, sagt Josef Wagner.

Es seien neben dem Klimawandel einige weitere Faktoren dafür verantwortlich, dass die Feuchtigkeit in der tiefsten Mulde des Maarkessels verloren gehe: „Wir messen in den vergangenen Jahren rund 20 Prozent weniger Niederschlag und zunehmend heiße Temperaturen, die zur Verdunstung führen.“ Die Vegetation im Feuchtgebiet habe sich verändert: Bäume seien gewachsen, die im Moor nichts zu suchen hätten, weil sie zusätzlich Wasser entziehen. „Und nicht zuletzt werden die im Maar vorhandenen Quellen zur Trinkwassergewinnung genutzt.“

Wie der Mosbrucher Weiher gerettet werden soll

Doch nun gibt es Hoffnung für die einzigartige Landschaft bei Mosbruch: Mit einer Moorschutzstrategie will der Bund die sogenannte Wiedervernässung deutscher Sümpfe finanziell fördern und stellt insgesamt 115 Millionen Euro zur Verfügung. Denn die Verlandung der Flächen setzt Unmengen von Kohlenstoffdioxid (CO ² ) frei. Austrocknende Moore sind laut Angaben des Bundesumweltministeriums für 7,5 Prozent des landesweiten CO ² -Ausstoßes verantwortlich.

Fördergelder könnten auch gegen die zunehmende Austrocknung des Mosbrucher Maars helfen. Der Errichtung eines Staudamms, der das Abfließen des Regenwassers verhindere, stünden jedoch einige Hürden entgegen, sagt Biotopbetreuer Gerd Ostermann. „Ein Grundsatz der Wasserrahmenrichtlinie ist die Durchgängigkeit von Fließgewässern. Dagegen aber würde ein Damm verstoßen, weil er den Üßbach, der im Maar entspringt, anstaut.“

Bevor aber über Genehmigungen und Fördergelder gesprochen werde, müssten Gutachten erstellt werden. „Der erste Schritt ist eine Höhenmessung – eine Computersimulation, die zeigt, was genau geschieht, wenn ein beispielsweise 50 Zentimeter hoher Damm das Wasser im Maar zurückhält“, erklärt Ostermann. Naturschutz und Gewässerschutz könnten bei einem solchen Vorhaben in einigen Bereichen zwar kollidieren, aber insgesamt wäre die Maßnahme aus seiner Sicht positiv zu bewerten. „Es ist einen Versuch wert. So viele Moore haben wir in der Eifel nicht mehr und das Mosbrucher Maar ist ganz gewiss ein Highlight,“ sagt Ostermann.

„Es stehen viele Gespräche mit der Oberen Wasserbehörde und den betroffenen Landwirten an, um den Bau eines Staudamms umsetzen zu können“, sagt der Dauner Nabu-Vorsitzende Josef Wagner. „Das ist selbstverständlich eine Riesennummer. Falls Ende des Jahres tatsächlich eine Genehmigung erteilt werden könnte, wäre ich sehr glücklich.“