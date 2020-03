Gerolstein/Hillesheim/Prüm/Daun Das Coronavirus breitet sich weiter aus. Es gilt, die Menschen zu schützen, die besonders gefährdet sind.

Für alle, die ins Haus kommen, um sich auf eine Ansteckung mit dem Virus testen zu lassen, gilt zusätzlich: Sie müssen an der Pforte in der Schleuse zwischen Eingangstür und dem Durchgang in die Empfangshalle stoppen. Dann sollen sie die Nachtglocke an der linken Wand betätigen und warten, bis die Mitarbeiterin am Empfang sich über die Sprechanlage meldet.