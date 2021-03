Pandemie : In der Vulkaneifel steigt die Inzidenz weiter, machen Läden und Schulen bald wieder zu?

Das Impfzentrum in Hillesheim leistet viel. Foto: TV/Stephan Sartoris

Daun Noch ist unklar, wie sich die gestiegene Inzidenz im Kreis Vulkaneifel auswirkt.

Nachdem im Landkreis Vulkaneifel übers Wochenende 20 neue bestätigte Corona-Fälle hinzugekommen sind und inzwischen mehr als drei Tage in Folge die Inzidenz über 50 gestiegen ist, verschärfen sich die Corona-Schutzmaßnahmen wieder.

Ab wann und in welcher Form genau, ist aber noch offen. So sagt Klaus Benz, der leitende staatliche Beamte in der Kreisverwaltung in Daun: „Wir bereiten derzeit eine entsprechende Allgemeinverfügung vor, können aber noch nicht sagen, ab wann genau sie greifen wird. Da sind wir noch in der Abstimmung. Relativ sicher ist aber, dass diese Woche noch nichts Gravierendes passiert, denn das ist erst ab einer Inzidenz über 100 zu erwarten.“ Zudem werde man auch die Bund-Länder-Konferenz am Montag abwarten.

Info Die aktuelle Entwicklung in Zahlen Laut Mitteilung des Gesundheitsamtes in Daun haben sich bis Montag, 14 Uhr, zwei weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Gesamtzahl der Infektionen steigt so auf 1522. Ingesamt 1393 gelten laut Richtlinien des Robert-Koch-Instituts als geheilt, 16 seit Sonntag. Aktuell sind noch 73 Menschen im Kreis akut mit dem Virus infiziert, sieben von ihnen müssen stationär behandelt werden. Seit Ausbruch der Pandemie gibt es im Vulkaneifelkreis bisher 56 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen. Insgesamt gab es im Landkreis Vulkaneifel in den letzten sieben Tagen 53 bestätigte Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Fälle der letzten sieben Tage pro 100 000 Einwohner) steigt leicht von 85,8 auf 87,4.

Über die aktuelle Infektionslage im Kreis informierte Dr. Volker Schneiders, Leiter des Gesundheitsamts Daun: „Die Inzidenzen im Kreis folgen jetzt leider dem bundesweiten Trend. Vor allem am Sonntag hatten wir viele Neuzugänge.“

Die gestiegenen Fallzahlen haben laut Schneiders zum einen mit den „sehr gut angelaufenen neuen Schnelltests“ zu tun, durch die einige positive Fälle rasch aufgedeckt werden konnten.

Die Regelung im Vulkaneifelkreis, dass nach einem positiven Schnelltest sofort an gleicher Stelle ein PCR-Test gemacht werde, habe sich bewährt. Schneiders: „So verhindern wir, dass positiv Getestete noch umherfahren, und wir sparen gut einen Tag Zeit.“

Zum anderen habe es in einigen Fällen Ansteckungen in der Familie und danach in öffentlichen Einrichtungen wie Kitas und Schulen gegeben. Das habe zu einem Hochschnellen der Fallzahlen geführt, so Schneiders. Beispielsweise berichtet er von einer Familie mit fünf Kindern, die vier verschiedene Einrichtungen – von der Kita über die Grundschule bis hin ins Gymnasium – besucht hätten. Darauf hin seien umfangreiche Testreihen in den Gruppen oder Klassen gemacht, die betreffenden Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt worden. Die Testergebnisse stehen allerdings noch aus.

Akuell betroffen sind die Kitas in Gillenfeld, Üdersdorf (die wegen Personalmangels auch diese Woche noch komplett geschlossen ist) und Gerolstein sowie in der Brunnenstadt weiterhin die Grundschule, das Gymnasium und die Berufsbildende Schule.

Den aktuellen Anstieg der Fallzahlen sieht Schneiders bedenklich, zumal er nach über einem Jahr mit zum Teil drastischen Einschränkungen bei den Menschen, besonders den jüngeren, Corona-Frust festmacht. Schneiders „Ich habe Angst, dass irgendwann die Dämme brechen.“