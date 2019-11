Kirche : Alles bereit zur Wiedereröffnung

Nun ist sie wieder schön: Blick in den Chorraum der Obereher Pfarrkirche St. Jakobus der Ältere. Foto: TV/Johannes Graf von Preysing

Oberehe Ein halbes Jahr war die Obereher Pfarrkirche für Renovierungs- und Sanierungsarbeiten geschlossen. Am 24. November öffnet sie wieder ihre Pforte.

(bb) Die meisten Arbeiten der Renovierungs- und Sanierungsarbeiten der Obereher Pfarrkirche betrafen das Innere des Ortsbild-prägenden Bruchsteinbaus im neugotischen Stil. Doch waren auch Dachdeckerarbeiten an den Eingängen sowie am Bodenbelag vor der Kirche und an der Treppe erforderlich.