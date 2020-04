Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Pandemie : Wildpark-Besuch in Daun erst mal nur per Auto möglich

Noch ist das Tor zu, aber am Montag geht der Betrieb im Wild- und Erlebnispark in Daun-Pützborn wieder los – allerdings mit Einschränkungen. Denn vorerst steht Besuchern nur die Autowanderroute zur Verfügung. Foto: TV/Angelika Koch

DAUN Der Wild- und Erlebnispark Daun ist wegen Corona seit dem 17. März geschlossen. Doch zumindest die acht Kilometer lange Autowanderroute durch den Park ist ab Montag wieder geöffnet. Nun werden zahlreiche Besucher erhofft.



Von Angelika Koch

Frischlinge tummeln sich in der Frühlingssonne. Normalerweise zählen sie gerade rund um Ostern zu den quirligen Stars des Wildparks und sorgen nicht nur bei Menschenkindern, sondern ebenso bei älteren Semestern für Ausrufe des Entzückens.

Auch Vögel, Kaninchen oder Mufflons haben schon extrem niedlichen Nachwuchs bekommen, Berberaffen und andere Tiere wie etwa Rotwild folgen ab Mai. Die Babys in fast freier Wildbahn und doch ganz nah zu sehen ist für viele eine der faszinierendsten Seiten der Eifel. Zwischen 700 und 800 gefiederte oder bepelzte Individuen leben im Park. Sie gehören mehr als hundert verschiedenen Arten an, sind in der Eifel heimisch, ebenso wie in exotischeren Landschaften.

„Im Frühling läuft der Park eigentlich auf Hochtouren, damit schaffen wir es, die niedrigen Wintereinnahmen zu kompensieren. Ab dem Sommer müssen wir uns schon wieder das Polster für den Winter erarbeiten“, erläutert Parkgesellschafter Stefan Bost. Denn für ihn geht es nicht nur um liebenswerte Natur, sondern auch um mehr als 100♦000 Euro monatlich für Futter und Lohnkosten, die zu tragen sind.

Momentan jedoch kommt kein Cent in die Kasse. Die Angestellten in Restaurant, Bistro und Parkshop sind zu hundert Prozent in Kurzarbeit, fünf Tierpfleger arbeiten reduziert auf vier Stunden täglich. „Darauf kann nicht verzichtet werden, die Tiere brauchen Pflege und Futter.“

Obwohl der Wildpark mit eigenem Grünland und Baumbestand naturnäher ist als ein herkömmlicher Zoo, muss ganzjährig zugefüttert werden. Zuschüsse bekommt der privat betriebene Wildpark nicht, auch Spendenquittungen kann er nicht ausstellen.

„Die Dauner Handballfreunde wollten schon eine Spende geben“, erzählt Bost gerührt. Es kursieren Berichte über die Notlage der Zoos weltweit, viele von ihnen stehen am Abgrund. Laut den Hiobsbotschaften haben auch deutsche Zoos bereits Notschlachtungspläne erarbeitet, um – gänzlich ohne Einkünfte, aber mit normal laufenden Kosten – ihre Tiere nicht verhungern lassen zu müssen. So weit soll es in Daun natürlich auf keinen Fall kommen. Bost sieht die größte Chance in der besonderen Konzeption seines Parks, der mit einer acht Kilometer langen Autowanderroute durch Wald- und Wiesengebiete erschlossen ist. Damit ist er in Deutschland eine Rarität. „So ist ein Parkbesuch möglich ohne Kontakt zu anderen, nicht zur eigenen Familie gehörenden Menschen“, erläutert Bost.

Die Tribünen können geschlossen bleiben, ebenso die Gastronomie, der Spielplatz, der Streichelzoo oder die Falknerei.

Alles andere sei mit dem vorgeschriebenen Abstand, an der frischen Luft und vom Auto aus erlebbar. „Die Mitarbeiter, die dann wieder auf volle Stundenzahl gehen könnten, würden kontrollieren, dass alle Corona-Auflagen auch unterwegs erfüllt werden.“

Die Hoffnung hat sich am Freitagmittag laut Bost bestätigt: Er bekam von der Landtagsabgeordneten Astrid Schmitt die Information, dass der Park unter bestimmten Schutzbestimmungen, die noch schriftlich übermittelt werden, wieder öffnen kann. Der ebenfalls durch eine Autowanderroute erschlossene Safaripark im ostwestfälischen Stuken­brock hatte bereits eine Teilöffnung erwirkt.

Allerdings dürften bis zur Wiederöffnung der Grenzen und bis zum Wiederaufleben des Übernachtungstourismus die Besucherzahlen unter den langjährigen Erfahrungswerten und damit unterhalb der Kostendeckung bleiben. Doch auch dafür gibt es Ideen, den Wildpark als wichtige Freizeiteinrichtung in der Vulkaneifel zu schützen: „Wenn man nicht in den Urlaub verreisen kann, ist ein halber Tag im Wildpark eine spannende und abwechslungsreiche Alternative“, hofft Bost auf Einheimische und Tagesausflügler, die nun entdecken, was es im Wandel der Jahreszeiten vor der Haustür gibt.