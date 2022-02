Oldtimer : Wie Willi Hoffmann aus Mehren einen 1950er Deutz-Traktor vor dem Schrottplatz rettete

Mehren/Schalkenmehren Da hat er ganze Arbeit geleistet: Willi Hoffmann hat viele Stunden investiert, um einen alten Deutz-Traktor wieder auf Vordermann zu bringen.

Wie der alte Deutz-Traktor wieder auf Hochglanz poliert wurde

Hermann Hoffmann entdeckte auf dem Schrottplatz der Familie Heinen in Gillenfeld den „1950er“, verrottet und vergammelt, eigentlich nur noch Schrottwert. Willi Hoffmann hatte es sich aber in den Kopf gesetzt, diesen Schlepper wieder richtig gangbar und ansehnlich zu machen. Da leistete der Vorgänger noch sehr gute Dienste bei der Ersatzteilbeschaffung. Dessen Lampen wurden komplett verwendet und eingebaut.

Als ehemaliger Bauschlosser hatte Hoffmann keine Mühe, für den Oldtimer zwei neue Kotflügel zu bauen und anzubringen. Aber was war mit der Elektrik? Davon hatte der ehemalige Eisenhandwerker keine Ahnung, doch es gelang ihm mit einem Bekannten, den „Strom“ in den richtigen Kreislauf zu bringen. Sonst hat der 74-Jährige alles selbst wiederhergestellt in der geräumigen Werkstattgarage und erarbeitet. Für das gesamte Werkeln benötigte er mehr als ein Jahr, denn er konnte sich nur dann und wann um sein Vorhaben kümmern. Mit Original grüner „Deutzfarbe“ spritzte der rüstige Rentner seinen geliebten Traktor um, der heute zum Bestaunen in der Werkstattgarage steht. „Eine Holzsäge hatte der Traktor auch, die öfters für das Zerkleinern des Winterholzes genutzt wurde“, erklärt Hoffmann und geht nochmals stolz und langsam um das tiefgrüne 1950er-Modell, das er gern Interessenten zeigt, und er weiß: „In Schalkenmehren läuft noch ein Deutz, der wenige Jahre mehr auf dem Buckel hat.“