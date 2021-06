Landesehrung : Wilma Herzog aus Gerolstein hat die Landesverdienstmedaille erhalten

Info

honnefirr – hinterrücks; jedellisch – handfest (bei Betonung der ersten Silbe), geduldig (bei Betonung der zweiten Silbe); Sej oss a honnerwännisch Looder – Sie ist ein hinterlistiges Luder; Het hät sesch schwär jerusellt – Sie ist sehr dünn geworden; Virrewääsch joof et en joot Zopp – Zuerst gab es eine gute Suppe; Jemeenerhand joonge mir sonndess on de Hohmoss – Üblicherweise besuchten wir sonntags das Hochamt; Sonndessnomettes joof et bej oos meest en Schrimmels-Taart on en jood Taaß Bunnekaffi – Sonntags nachmittags gab es bei uns meistens einen Streuselkuchen und eine gute Tasse Bohnenkaffee; Bej oos demheem stoone zwei Jeeßen om Stall on e Schweng – Bei uns zuhause standen zwei Ziegen im Stall und ein Schwein; Owens sooße mir zesammen on ooser schruußer Kesch on han jesonge – Abends saßen wir zusammen in unserer großen Küche und haben gesungen; Hotz on har loofen oos drej Jeeßen die Jirredstrooß erop op de Kappesjaade, dat wor oos Wiss näst der Lenebaach – Links und rechts liefen unsere drei Ziegen die Gerolstraße hinauf zum Kappesgarten, das war unsere Wiese Richtung Lenebach.