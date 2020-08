Blaulicht : Starker Wind drückt Wagen in Straßengraben

Die Böe war so stark, dass die Fahrerin die Kontrolle verlor. Foto: dpa/Stefan Puchner

Oberbettingen (red) Auf der Landesstraße 10 ist ein Auto von einer Sturmböe in den Straßengraben gedrängt worden. Die Fahrerin des Wagens war am Mittwoch, 26. August, von Büdesheim in Richtung Oberbettingen unterwegs, als ihr Auto gegen 16.10 Uhr plötzlich durch den starken Windstoß nach rechts von der Straße gedrückt wurde.