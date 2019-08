Energie: Wind und Sonne  sorgen für den Großteil des Stroms in der Vulkaneifel

Daun 78 Prozent der benötigten Bedarfs wird mittlerweile von erneuerbaren Energien abgedeckt. In Sachen Klimaschutz beteiligt sich der Kreis an einem europäischen Projekt.

Neben dem Kreis und dem Natur- und Geopark Vulkaneifel beteiligen sich unter anderem auch der Nationalpark Hunsrück-Hochwald, der Nationalpark Müritz in Mecklenburg-Vorpommern und die Biosphärenreservate Pfälzer Wald und Bliesgau, acht Bundesländer und das Großherzogtum Luxemburg an dem europäischen Klimaprojekt Zenapa.

Zum gesamten Strombedarf steuert die Windkraft 60,5 Prozent bei, wobei die Anlagen sehr unterschiedlich angesiedelt sind im Kreis Vulkaneifel. Knapp 100 Windräder mit einer Höhe von mehr als 35 Metern drehen sich derzeit im Kreis. Gut zwei Drittel davon stehen allein auf dem Gebiet der früheren Verbandsgemeinde (VG) Obere Kyll, das seit Jahresbeginn zur neuen VG Gerolstein gehört. An der Oberen Kyll setzte man schon früh auf den Wind: Bereits 1991 wurde dort das erste Windrad in Ormont gebaut.

Prognose: Die Windkraft hat politisch derzeit nicht mehr so viel Unterstützung wie noch vor einigen Jahren. Interessant wird, wie sich die Situation in der VG Kelberg entwickelt. Experten gehen davon aus, dass die Zahl der Windräder zurückgehen wird, viele aber durch deutlich stärkere Anlagen ersetzt werden.

Auch wenn dank „Fridays for future“ intensiv diskutiert wird, ist die Bedeutung des Klimaschutzes längst noch nicht in allen Köpfen angekommen. Der Kreis Vulkaneifel und der Natur- und Geopark beteiligen sich vor diesem Hintergrund an einem Klimaprojekt der Europäischen Union mit einem – wie häufig bei solchen Vorhaben aus Brüssel – sperrigen Namen: Zenapa (Zero Emission Nature Protection Areas, zu Deutsch „Null-Emissionen-Naturschutzgebiete“). Der Ansatz: Nicht nur große Städte, sondern auch der ländliche Raum bietet viel Potenzial, wenn es um erneuerbare Energien geht.