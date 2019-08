Kommunalpolitik : Windkraft ist Thema im Rat der Verbandsgemeinde

Duppach Die künftige Windkraftplanung in der Verbandsgemeinde (VG) Gerolstein steht im Mittelpunkt der Sitzung des VG-Rats Gerolstein am Donnerstag, 29. August, 18 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus in Duppach. Weiterhin geht es im öffentlichen Teil der Sitzung um das künftige Wappen der fusionierten neuen Verbandsgemeinde, um eine Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen an Gemeinden, Vereine und Vereinigungen zum Bau und Umbau von Sportstätten sowie Einrichtungen der Senioren- und Jugendarbeit in der VG, um Wahlen und Informationen des Bürgermeisters.