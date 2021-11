Energie : Windkraft und Solidarität: Geht das? - Neue VG Gerolstein ringt um Einigkeit

In der VG Gerolstein wird um einen Solidarpakt für neue Windräder und PV-Anlagen gekämpft. Ziel ist es, dass alle Gemeinden in der VG von neuen Anlagen profitieren sollen. Foto: dpa-tmn/Nestor Bachmann

Gerolstein In der jungen VG Gerolstein wird um einen Solidarpakt Windkraft gerungen. Der sieht vor, dass 22,5 Prozent der Pachteinnahmen in einen Topf fließen. Das Geld soll allen Dörfern zugute kommen. Doch nicht jede Kommune will mitmachen.