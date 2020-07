Regenerative Energien : Windkraftbefürworter an der Oberen Kyll tun sich zusammen

An der Oberen Kyll haben sich fünf Dörfer zusammengetan, um mit Windkraft Geld einzunehmen. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Obere Kyll Birgel, Gönnersdorf, Lissendorf, Steffeln und Schüller wollen gemeinsam auf dem Rammelsberg Flächen für Windräder verpachten.

Die fünf Obere Kyll-Gemeinden Birgel, Gönnersdorf, Lissendorf, Steffeln und Schüller haben einen Solidarpakt geschmiedet, um künftig auf dem so genannten Rammelsberg Windkraft zu realisieren. Die Einnahmen sollen gemäß eines speziellen Schlüssels untereinander aufgeteilt werden, Bürger die Möglichkeit erhalten, sich zu beteiligen.

Die Gemeinderäte der fünf Kommunen haben sich in ihren jüngsten Sitzungen allesamt für die Solidargemeinschaft in Sachen Windkraft ausgesprochen – zuletzt in Schüller. Dessen Ortsbürgermeister Guido Heinzen, der zum Sprecher der Gruppe auserkoren wurde, berichtet: „Die Idee, uns zusammenzutun, hatten wir schon früh. Wir erhoffen uns dadurch eine stärkere Stimme innerhalb der Verbandsgemeinde, da man den Wunsch von Fünfen schlechter abtun kann als den einer einzelnen Gemeinde. Wir haben so eine bessere Verhandlungsbasis gegenüber Projektierern und erhoffen uns eine größere Akzeptanz in der Bevölkerung, denn so werden viel mehr davon profitieren.“

Lesen Sie auch Regenerative Energie : Bauausschuss der VG Gerolstein will nur in Toplagen Windräder haben

Extra Eckpunkte des Windkraft-Solidarpakts Ziel: Der Windkraft-Solidarpakt, den die fünf Ortsgemeinden Birgel, Gönnersdorf, Lissendorf, Steffeln und Schüller geschlossen haben, hat folgendes Ziel: Das 272 Hektar große Gebiet auf dem Duppacher Rücken (Rammelsberg) soll gemeinschaftlich an einen Anlagenbetreiber verpachtet werden, der dort Windkraftanlagen (WKA) aufstellen soll. Pachtverteilung: Im Vertrag ist eine Drittel-Verteilung der Pachteinnahmen geregelt: Ein Drittel der jährlichen Einnahmen geht zu gleichen Teilen an alle fünf beteiligten Gemeinden. Das zweite Drittel wird entsprechend der Einwohnerzahl aufgeteilt; Lissendorf erhält herbei als mehr Geld als Schüller. Das dritte Drittel wird entsprechend der parellengenauen Standorte der WKA aufgeteilt. Gehören Gönnersdorf 20 Prozent der Flächen, auf denen letztlich Anlagen errichtet werden, erhält das Dorf dann auch 20 Prozent dieses Kuchenstücks. Laufzeit: Der Solidarpak hat eine Laufzeit von 30 Jahren und verlängert sich automatisch um jeweils fünf Jahre, wenn er nicht zuvor fristgerecht (zwei Jahre vor Ablauf) gekündigt wurde.

Zwar obliegt es dem Rat der Verbandsgemeinde (VG) geeignete Bereiche für die Windkraftnutzung im Rahmen der Flächennutzungsplanung auszuweisen, doch diesbezüglich ist die Fünfergruppe optimistisch. Heinzen sagt: „Das Gebiet auf dem Duppacher Rücken, besser bekannt als Rammelsberg, war bereits in den bisherigen Überlegungen als geeignet eingestuft worden. Im Detail muss das natürlich noch geprüft werden.“

Für die Obere Kyll-Gemeinden war der Startschuss, sich mit dem Thema Windkraft näher zu beschäftigen, bereits am 31. Oktober 2019 gefallen: Da hatte der Rat der neuen VG Gerolstein (die sich aus den alten Verbandsgemeinden Gerolstein Hillesheim und Obere Kyll zusammensetzt) beschlossen, den Bereich östlich der B 51 für die Windkraftplanung zu öffnen. In der Vergangenheit war man an der Oberen Kyll übereingekommen, das Areal von Windrädern freizuhalten, weil auf der anderen Seite bereits viele Anlage aufgestellt worden waren.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Energie : 60 zusätzliche Windräder an der Oberen Kyll sind denkbar

Die betreffende Fläche auf dem Rammelsberg umfasst 272 Hektar, allesamt in Gemeindeeigentum. Das größte Gebiet gehört Lissendorf, Birgel ist nur dabei, weil die vor Gemeinde vor etlichen Jahren mal ein Waldstück mit Lissendorf getauscht hat. Birgels Ortsbürgermeister Elmar Malburg sagt daher auch augenzwinkernd: „Eine sehr weitsichtige Entscheidung damals.“

In der Skizze, die dem Solidarvertrag beigefügt ist, um das Gebiet räumlich darzustellen, sind 15 Windkraftanlagen eingezeichnet. Wie viele es letztlich werden, ist aber noch offen. „Es ist kaum vorstellbar, dass es so viele werden“, sagt Heinzen und betont: „Wir wollen möglichst ökologisch vorgehen: Wenn eine Anlage zu nah an einem geschützten Wald geplant ist, verschieben wir sie eben. Auch müssen wir nicht auf Gemarkungsgrenzen achten, da ja alle mit dem Boot sind.“ Damit soll der klassische Streit, wie er sich vielerorts entzündet hat, gar nicht erst aufkommen: Das eine Dorf sieht auf das Windrad unmittelbar an der Gemarkungsgrenze, schaut aber finanziell in die Röhre.“

Lesen Sie auch Energie : Obere Kyll bekommt noch mehr Windräder