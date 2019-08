Energie : Windkraftpläne im Kelberger Land werden noch geprüft

Boxberg/Bongard Die Grünwerke, ein Unternehmen der Stadtwerke Düsseldorf, wollen bis Ende kommenden Jahres einen Windpark bei Boxberg und Bongard errichten. Ob er kommt, ist aber noch offen.

Die Nachrichten aus der Windenergiebranche sehen derzeit nicht nach Wachstum aus, so berichtete der SWR vor wenigen Tagen von einer „tiefen Krise“. Auch die News der Windanlagenbauer selbst sind weit entfernt von jeglicher „Goldgräberstimmung“, die ihr noch vor kurzem von Kritikern attestiert wurde. Sie schildern in ihrem Pressedienst Windbranche einen „dramatischen Preisverfall“, denn gezahlt werden durchschnittlich nur noch vier statt früher sechs Cent pro Kilowattstunde.

Der Wirtschaftsinfo-Dienst Heise sieht darüber hinaus vor allem die mangelnde Akzeptanz der Bevölkerung als Grund für den faktischen Ausbaustopp fast überall; nicht nur gesundheitliche Risiken und Umweltschäden werden von den Kritikern ins Feld geführt, sondern auch die wegen der sinkenden Immobilienpreise im Umfeld der Windkraftanlagen „schleichende Enteignung“ der Anwohner. Dennoch haben sich die Grünwerke aus Düsseldorf die VG Kelberg als Potenzialregion für einen neuen Windpark ausgesucht. Sie beziehen sich auf Flächen, die „nach Einbezug der Bürger in 2012 für die Windkraft bereitgestellt“ worden seien, und auf einen Vertragsabschluss mit den Grünwerken. Externe Gutachten, so die Grünwerke, hätten die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben für Schall- und Schattenimmissionen bestätigt. Auch würden laut Biotoptypenkartierung keinerlei empfindliche oder gesetzlich schützenswerte Areale in Anspruch genommen. Es gebe keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen etwa für Fledermäuse und Greifvögel seien in der Planung vorgesehen.