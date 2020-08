Energie : Rolle rückwärts in Sachen Windkraft?

Info

Jonathan Agneessens, auf Eifelimmobilien spezialisierter Makler mit Sitz in Gerolstein, sagt: „Auch in der Eifel gibt es viele Hügelketten mit Windkraftanlagen. Das hat zum Teil gravierenden Einfluss auf das Käuferinteresse. Kunden schauen sich ein Haus an, finden es geeignet für ihre Zwecke und sind glücklich mit der Lage und Aussicht. Bei der zweiten Besichtigung haben sie erfahren, dass eine Windkraftanlage in der Nähe gebaut werden soll oder kann, und das Interesse hat sich erledigt. Solche Immobilien sind schwerer verkäuflich als andere, und letztendlich schlägt sich dies im Kaufpreis nieder.“ Der Immobiliensachverständigen-Bundesverband IVD verweist bei der Bezifferung von Wertverlusten auf eine Langzeitstudie des RWI Leibniz Instituts für Wirtschaftsforschung. Demnach beträgt das durch Nähe zu Windkraftanlagen verursachte Minus zwischen sieben und 23 Prozent, wobei Bestandsbauten auf dem Land besonders betroffen sind.