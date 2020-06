Regionale Wirtschaft : Vulkaneifeler Brennerei räumt international Preise ab

Daun Hochwertige Spirituosen aus der Eifel sind keine Seltenheit. Etliche kleine und große Brennereien verzücken die Gaumen von Schnappsfreunden. Wie gut man das Brennen in der Region beherrscht, zeigte jüngst wieder die Windspiel Manufaktur aus Daun.

Seit Gründung wurde die Manufaktur über 21 Mal bei namhaften nationalen und internationalen Wettbewerben für Design, Qualität und Markenführung ausgezeichnet, unter anderem mit Gold beim San Francisco World Spirits Competition, gleich viermal mit Gold beim World Spirits Award (2019) als „Gin des Jahres national“ beim Meiningers International Spirits Award ISW (2018), beim German Design Award (2017) in der Kategorie „Excellence in Brand Strategie, Management und Creation“, beim Red Dot Design Award (2016) und beim if Design Award (2016).

Die Produkte werden in der Vulkaneifel in Handarbeit hergestellt und in kleinen Chargen verkauft. Gewidmet ist der Gin Friedrich dem Großen, dem Entdecker der Kartoffel in Deutschland und seiner zweiten Leidenschaft: den Windspiel Hunden.