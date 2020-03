Kostenpflichtiger Inhalt: Straßenbau : Winterpause beim Straßenausbau ist vorbei

Kanal- und Straßenbauarbeiten stehen auf dem Teilstück der Landesstraße 46 in Höhe des Dauner Stadtteils Gemünden an. Beim Landesbetrieb Mobilität geht man davon aus, dass der bereits im vergangenen Jahr begonnene Ausbau Ende Mai beendet sein wird. Foto: TV/Stephan Sartoris

Daun-Gemünden Gemeinsame Lösung: Gemündener Ortsvorsteher ist zufrieden mit Verkehrsführung während des weiteren Ausbaus der L 46.

(sts) Die Winterpause ist beendet, was den weiteren Ausbau der Landesstraße (L) 46 in Höhe des Dauner Stadtteils Gemünden angeht. Seit Kurzem wird der Verkehr per Ampel geregelt, was aber nicht für die Zufahrt in Richtung Maare gilt, denn der Weg dorthin ist voll gesperrt.

Die nun praktizierte Lösung ist bei einem Treffen erarbeitet worden, an dem unter anderem Hoteliers, Gastronomen, Polizei, Bunsunternehmen und der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Gerolstein teilgenommen haben. „Wegen des Ausbaus war der Ort im vergangenen Jahr über Monate von der Kernstadt abgehängt. Zunächst war eine Sperrung wie 2019 vorgeschlagen worden, als man eine mehrere Kilometer lange Umleitung in Kauf nehmen musste, um nach Gemünden zu kommen“, berichtet Ortsvorsteher Hermann Schüller. „Was erwartungsgemäß auf wenig Gegenliebe gestoßen ist.“ Denn es gibt im Ort gut 1000 Gästebetten, und bei denen hatte es im vergangenen Jahr einiges an Beschwerden gegeben wegen der erschwerten Erreichbarkeit.

Schüller: „Aus der Runde ist dann ein Vorschlag gekommen, der nun umgesetzt worden ist. Nach den bisherigen Erfahrungen kann ich sagen: Es ist eine gute Lösung, es läuft alles reibungslos.“ Wichtig sei, dass die Beeinträchtigungen für den Tourismus im Dauner Stadtteil so gering wie möglich ausfielen. Am 18. März wird der Ortsvorsteher die Bürger über den Stand der Dinge informieren.