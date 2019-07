Polizei : „Wir haben keine paradiesischen Zustände“

Daun Polizeioberkommissarin Anke Nielen ist neue Bezirksbeamtin für Daun samt Stadtteilen, Kirchweiler und Hinterweiler. Sie folgt auf den in Ruhestand getretenen Polizeihauptkommissar Gerd Junk, der 14 Jahre lang das „Gesicht“ der Polizei in der Kreisstadt war.

Anke Nielens Motiv, vom elterlichen Zuhause in Salm aus 1992 die Polizei-Ausbildung in Enkenbach-Alsenborn zu beginnen, ist ganz klassisch: „Ich war schon immer eine den Menschen zugewandte Person, die wenigstens punktuell etwas Gutes tun und sich selbst dafür einsetzen will. Und eine Rolle spielte natürlich ein Gerechtigkeitsempfinden“, erzählt sie. War das naiver Idealismus noch in Unkenntnis des Polizeialltags, in dem es beispielsweise angesichts von Wiederholungstätern oder Gewalt in engen sozialen Beziehungen viele Anlässe für Frust gibt? „Nein. Es ist besser, aktiv mit den Dingen umzugehen und für möglichst viel Sicherheit zu sorgen. Ich bin als feste Vertrauensperson für ‚meine Leute‘ rund um Daun da. Es geht darum, Präsenz zu zeigen.“

Eigens geschultes und strategisches Einfühlungsvermögen wandte sie selbst an, als sie sieben Jahre im Nebenamt bei der Verhandlungsgruppe des Landeskriminalamts in Mainz mitarbeitete, welche in Krisen – etwa bei Geiselnahmen, herausragenden Bedrohungslagen oder Suizidgefährdungen – mit Tätern, Opfern oder Betroffenen und Angehörigen verhandelt. Seelisch und körperlich anspruchsvoll waren auch der jahrelange Einzeldienst als Streifenbeamtin in Wechselschicht oder als Bereitschaftspolizistin, die Geldtransporte quer durch Deutschland begleitet. Anke Nielen kennt die hohen Anforderungen in einem Ballungsraum, sie war zehn Jahre lang in Mainz tätig, bevor sie aus familiären Gründen nach Daun wechselte. Sie vergleicht: „Natürlich wird überall mehr Polizeipersonal gebraucht. Auf dem Land herrscht ebenso wenig eine Idylle, es gibt in der Großstadt nur zahlenmäßig mehr Vorfälle. In der Eifel haben wir ebenso bestimmte ‚Kunden‘ oder ‚hot spots‘, die mehr in Erscheinung treten als andere.“ Drogen- und Eigentumsdelikte, Betrug, Körperverletzung, Umweltdelikte, Beleidigung, Ruhestörung, Unfälle: Die Themen sind, so ihre Erfahrung, in Daun nicht anders als anderswo. Auch ein Tötungsdelikt kam während ihrer bisherigen Dienstzeit in der PI Daun bereits vor.