Fazit und Ausblick ERF – was nun? Wie geht es weiter mit dem Rallye-Spektakel in der Eifel?

Ein bisschen „Muffensausen“, wie es der Volksmund so treffend beschreibt, hatten wohl alle Beteiligten beiderseits, ob das alles klappen würde. So, wie sie sich das vorgestellt, es über Monate hinweg akribisch geplant und ausgearbeitet hatten. Schließlich ist die gleichzeitige zeitliche Verschiebung des größten Volksfestes der Vulkaneifel, der Dauner Kirmes, und einer internationalen Veranstaltung mit geschätzt 40.000 Besuchern an drei Tagen mehr als nur ein Pappenstiel.