Überprüfung nach der Flut : Stöpsel gezogen: Niedriger Wasserstand am Wirft-Stausee liegt nicht nur an der Trockenheit

Stadtkyll Vom schönen Wirft-Stausee in Stadtkyll ist zurzeit nicht viel zu sehen. Und das liegt nicht nur an der langanhaltenden Trockenheit. Ob der See jemals wieder den früheren Pegelstand erreicht, hängt von Untersuchungen der beauftragten Planungsbüros ab. Warum die notwendig geworden sind.