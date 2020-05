Gerolstein/Jünkerath/Daun Wirten fehlen noch klare Ansagen dazu, wie sie ihre Betriebe ab dem 13. Mai führen dürfen. Die Gerolsteiner Gastronomen wollen mit einer Demonstration auf ihre Situation aufmerksam machen.

Darauf wurde in der Gastronomie teilweise fast schon flehentlich gewartet: den Beschluss, dass es auch in dieser Branche Lockerungen gibt. Nun steht der Termin, für den es sich vorzubereiten gilt: Mittwoch, 13. Mai.

„Es fehlt ein schlüssiges Konzept, um auch die Gastronomie wieder hochzufahren“, sagt Hans-Hermann Grewe, der Vorsitzende des Gerolsteiner Gewerbevereins. Während zurzeit die Autoindustrie und die Landwirtschaft am lautesten um finanzielle Hilfen in der Corona-Krise schrien, blieben die Gastronomen und Hoteliers weitestgehend unbeachtet. „Die angebotenen Soforthilfen waren lediglich ein Tropfen auf den heißen Stein, dankenswerterweise konnte den Angestellten Kurzarbeitergeld ausgezahlt werden. Das war es dann aber auch schon“, sagt er.

Die Historische Wassermühle in Birgel , die gleich mehrere gastronomische Betriebe bietet, bleibt zu. Bei Anruf springt sofort ein Anrufbeantworter an: „Wir bleiben bis zum 29. Mai definitiv geschlossen“, heißt es. „Weitere Informationen folgen“, sagt die Stimme des Betreibers Erwin Spohr.

„Wir sind heilfroh über die geplante Öffnung der Gastronomie“, sagt Otto Christoph Spodat, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Jünkerath . „Die Region ist abhängig vom Tourismus und wir hoffen, dass nun vermehrt Besucher kommen.“ Ganz aktuell arbeite die IG Jünkerath gemeinsam mit der Kreissparkasse an einem Konzept für eine App, die es ermöglicht, Gutscheine für Gastronomie und den Einzelhandel in der Region zu aktivieren.

„Fünf vor vier am Mittwoch kam die erste Reservierung,“ sagt Stefanie Becker, die zusammen mit ihrem Bruder Florian Kucher ein Hotel mit Restaurant in Darscheid führt. Bis 18.30 Uhr habe sie acht weitere entgegen nehmen können fürs lange Wochenende und auch fürs Restaurant. Auf dieses Gästeverhalten komme es an. Ob es so weiter geht, kann sie noch nicht sagen. Die 34-jährige Hotelfachfrau ist sich aber sicher: „Wir bekommen das hin“. Gemeinsam setze sich die Familie zusammen, um einen Masterplan zu machen.