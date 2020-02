Wirtschaft : Wirtschaft in der Vulkaneifel setzt auf Innovationskraft

Daun Wirtschaftsförderer stellen fest: Wenn Eifeler ein neues Unternehmen gründen, dann nicht aus einer Notlage heraus, sondern um eigene Ideen umzusetzen.

Die WFG Vulkaneifel und die Kreissparkasse (KSK) Vulkaneifel haben die fünfte Runde des Wettbewerbs „FunkenSprüher" ausgelobt. Mit dem Preis belohnt werden schulische und studentische Abschlussarbeiten sowie Einreichungen aus dem Handwerk, die sich mit dem Landkreis Vulkaneifel beschäftigen oder deren Ergebnisse einem hier ansässigen Unternehmen oder einer Institution zu Gute kommen. Eine Einreichung ist jederzeit möglich. Stichtag ist der 31. Mai. Die Preisverleihung wird am 9. September um 18.30 Uhr in der KSK-Hauptstelle in Daun stattfinden.

Bei allem bleiben die Gespräche und Verbindungen der WFG in die Unternehmenslandschaft der Vulkaneifel hinein eng. „Nach wie vor gut gefragt mit etwa 50 Kontakten war im vergangenen Jahr unsere Gründungsberatung.“ Bei den neu an den Start gehenden Betrieben und Geschäftsideen beobachtet Klassmann-Laux einen Trend, der für die Stärke der Region spricht: „Es sind nicht mehr Existenzgründungen als Notausgang aus der Arbeitslosigkeit heraus. Das war vor einigen Jahren noch anders. Mittlerweile überwiegen ganz deutlich Wege in die Selbstständigkeit, die positive Motive haben: Die Neuunternehmer wollen eigene Projekte umsetzen, selbstbestimmter arbeiten oder ein neues Geschäftsfeld im Nebenerwerb austesten. Es sind in der Regel keine Schnellschüsse, sondern gut durchdachte Vorhaben, die an uns herangetragen werden.“