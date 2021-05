Wirtschaft : Volksbank RheinAhrEifel zahlt wieder Dividende aus

Info

Die Volksbank RheinAhrEifel (Bilanzsumme 2020 von 4,1 Milliarden Euro) hat ihren Hauptsitz in Koblenz, das Geschäftsgebiet der Bank erstreckt sich von Remagen am Rhein bis in den Süden der Vulkaneifel nach Gillenfeld, vom Mittelrhein um Andernach bis Koblenz, an der unteren Mosel und um Brodenbach, über Dommershausen (Hunsrück) und über das Maifeld um Polch bis in die Hocheifel zum Nürburgring. Die Regionalbank gehört den rund 118 000 Bankeigentümern. Das Finanzinstitut beschäftigt 700 Mitarbeiter, davon 41 Auszubildende.