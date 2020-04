Wirtschaft : Sprechstunde für Neuunternehmer

Die WFG Vulkaneifel unter Leitung von Judith Klassmann-Laux hat ein neues Angebot. Foto: s_wirt <s_wirt@volksfreund.de>+SEP+s_wirt <s_wirt@volksfreund.de>

Daun Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel bietet Unternehmern und Freiberuflern in den ersten fünf Jahren ihrer Geschäftstätigkeit ab sofort eine „Erste-Hilfe-Sprechstunde“ an. Die kostenfreie Beratung findet auf Wunsch des Unternehmens telefonisch oder als Webkonferenz (via Zoom) durch einen Unternehmensberater statt.

Fragen an den Berater zu Liquiditätssicherung, Unternehmensführung während und nach der Corona-Krise sowie zu sonstigen selbst ausgewählten Themen können angesprochen werden.

Das Projekt „NeuUnternehmer“ wird gefördert von der Europäischen Union und dem Land Rheinland-Pfalz.